오리온, 국군의 날 맞아 국군장병에 특별 선물세트 1만 상자 후원

[아시아경제 이선애 기자] 오리온그룹은 제72주년 국군의 날을 맞아 국군장병에게 오리온 제품을 담은 총 1억원 상당의 선물세트 1만 상자를 후원한다고 22일 밝혔다.

21일 이경재 오리온 대표이사와 현창훈 국군의 날 행사기획단 참모장은 이천 특수전사령부에서 ‘국군 후원 물품 전달식’을 진행했다. 선물세트는 군장병들을 위해 특별 제작된 것으로, ‘초코파이情’과 ‘닥터유 단백질바’, ‘태양의 맛 썬’, ‘스윙칩’, ‘고래밥’ 등 오리온 인기 과자들로 구성됐다. 오리온은 2017년부터 4년 동안 매년 국군의 날에 선물세트 1만 상자를 제공하고 있다.

오리온은 국군장병들의 사기진작을 위한 다양한 활동을 지속하고 있다. 2018년 국방부와 ‘국군장병 복지 및 취업 지원 업무협약’을 체결하고 국군 신병 교육대 훈련병들에게 국군을 응원하는 디자인을 적용한 특별 초코파이 11만 세트를 전달한 바 있다. 이밖에 국군장병 및 군 주요 행사 후원을 비롯해 체육·문화 행사와 콘텐츠 제공, 전역 장병 취업 지원, 아랍에미리트(UAE)에 주둔 중인 아크부대에 오리온 제품 제공, 육군 1군단 농구공 1000개 전달 등 다양한 활동에 지원을 아끼지 않고 있다.

오리온 관계자는 “국가 안보와 국토 수호를 위해 불철주야 헌신 중인 국군장병들에게 감사의 마음을 전하기 위해 후원을 지속하고 있다”며 “국군장병들의 사기를 높이고 오리온의 정(情) 문화를 전파하는 후원 활동을 이어 나갈 것”이라고 말했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr