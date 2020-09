롯데관광개발, 제주시대 “활짝”

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 롯데관광개발이 제주로 본사 이전 절차를 마무리했다.

롯데관광개발은 21일 주주총회와 이사회를 잇따라 열고 회사 본점을 제주시 노연로 12(제주 드림타워 복합리조트)로 옮기는 정관변경을 확정 승인했다고 밝혔다.

롯데관광개발은 곧바로 법원에 등기이전 절차를 진행할 예정이다. 이에 따라 롯데관광개발은 1971년 회사 설립 이래 50년 이어온 광화문 시대를 접고 제주에서 제2의 창업을 시작하게 됐다.

롯데관광개발 김기병 회장은 “제주도 핵심 관광명소로 조성되는 제주 드림타워 복합리조트를 통해 관광대국으로 위상을 높이고, 고급일자리 1등, 세금 1등의 약속을 실천하는 일등 향토기업이 되겠다”고 포부를 밝혔다.

롯데관광개발은 총 사업비 1조 6000억원에 달하는 제주 드림타워 복합리조트 개발을 위해 1조원이 넘는 금액을 투자했다. 또한 신규 채용인원 또한 3100명으로 제주 취업 사상 단일기업으로 가장 많은 규모의 일자리를 창출할 예정이다. 롯데관광개발은 이 중 80%를 도민으로 우선 채용하기로 했다.

현재 제주 드림타워 복합리조트 공정률은 99.9%로 이달 중 준공허가를 받고 이후 호텔등급 결정이 이루어지는 대로 카지노 이전 허가신청서를 제출할 계획이다. 롯데관광개발은 지난달 14일 제주도가 진행한 카지노산업 영향평가에서 카지노 이전 적합판정을 받은 바 있다.

제주 드림타워 복합리조트는 38층, 169m 높이로 제주에서 가장 높은 롯데시티호텔(89m)보다 2배 가량 높으며, 연면적은 여의도 63빌딩의 1.8배인 303,737㎡로 제주도 최대 규모다.

세계적 프리미엄 호텔 브랜드인 하얏트그룹이 전체 1600 올스위트 객실 및 14개 레스토랑, 8층 풀데크, 38층 스카이데크, 호텔부대시설 등을 그랜드 하얏트 제주(GRAND HYATT JEJU) 브랜드로 운영할 예정이다.

