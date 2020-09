[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계 (대표이사 이동훈)는 18일부터 오는 27일까지 추석을 맞아 전남 7대 명인 기프트 상품전을 1층 광장에서 진행한다고 20일 밝혔다.

상품전에는 ▲순천 신관수 명인의 전통차 ▲담양 유영군 명인의 한과세트 ▲담양 기순도 명인의 전통 진장 ▲진도 김영숙 명인의 떡세트 ▲담양 안복자 명인의 유과 ▲함평 임화자 명인의 육포 ▲담양 박규완 명인의 떡갈비 등을 선보인다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr