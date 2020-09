안동시, 해외 자매·우호·교류도시 사진展 … 4개국 9개 도시 참가

21~25일 시청 웅부관에서

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 안동시는 21일부터 25일까지 5일간 시청 웅부관 1층에서 '국외 자매·우호·교류도시 사진전'을 개최한다고 20일 밝혔다.

이번 사진전에는 중국 핑딩산시·지난시·시안시, 일본 사가에시·가마쿠라시·다카야마시·시라카와 마을, 이스라엘 홀론시, 페루 쿠스코시 등 국외 자매·우호·교류도시 4개국 9개 도시에서 출품한 총 34점 홍보 사진이 선보인다.

이번 사진전에 참여한 각 도시의 시장단은 사진전 개최를 축하하며 이들 도시 홍보를 위한 안동시의 노력에 감사하다는 메시지를 안동시에 전달해왔다. 이와 관련, 안동시는 하회마을을 비롯한 안동시의 유네스코 세계유산을 사진전 홍보 책자에 담아 각 도시별로 송부할 예정이다.

안동시 관계자는 "코로나19로 인해 대면교류가 어려운 요즘, 코로나 극복 응원메세지 영상 전달 및 화상회의를 통한 실무회의 등 다방면의 비대면 교류프로그램을 통해 해외 도시와 지속적인 우호 교류를 이어갈 계획"이라고 전했다.

한편, 안동시는 국외 5개국 10개 도시와 자매우호협력 및 교류를 추진하고 있다.

