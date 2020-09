폴리텍大, 23일부터 신입생 모집…"신산업 분야 전문인력 양성"

수시 1차 모집…전국 28개 캠퍼스서 7025명 선발

졸업생 고용실태 파악해 재교육…'취업119' 운영

[아시아경제 김보경 기자] 한국폴리텍대학이 오는 23일부터 2021학년도 2년제 학위과정 신입생을 모집한다. 전국 28개 캠퍼스 158개 학과에서 7025명을 선발한다.

수시 1차 모집기간은 9월 23일부터 10월 13일까지이며, 수시 2차 모집기간은 11월 23일부터 12월 7일까지다. 정시 모집일정은 내년 1월 7일부터 18일까지로 예정됐다. 고등학교 졸업(예정)자와 동등 이상 학력자는 누구나 지원 가능하다. 신입생 모집에 관한 자세한 사항은 캠퍼스 방문 또는 입시 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

이석행 폴리텍 이사장은 "청년들이 신산업 분야에 마음껏 도전하고 전문인력으로 성장할 수 있도록 지원해 포스트 코로나 시대 선도국가 도약에 필요한 인적 자산을 양성해 나가겠다"고 밝혔다.

아울러 폴리텍은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 노동시장에서 이탈한 졸업생이 일자리로 신속히 복귀할 수 있도록 지원하는 '취업 119' 제도를 운영 중이다.

최근 3년간 학위·비학위 과정 졸업생 3만5116명을 대상으로 고용실태 파악과 재교육 과정 참여 및 취업 연계 수요조사를 실시했다. 이 결과를 바탕으로 희망자는 3개월 이하 단기 교육과정에 연계하고 있다.

장현희 직업교육연구소장은 "구직단념자가 역대 최다 수준인 만큼 고용 상황이 어렵고 경력자에 유리한 수시채용이 늘면서 취업 준비생에게 취업문이 더 좁아졌다"면서도 "폴리텍은 학과 신설·개편을 통해 산업 구조 변화에 대응해온 만큼 올해 위기 상황도 잘 이겨낼 것"이라고 말했다.

