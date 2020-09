[아시아경제 박지환 기자] 인도의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 일일 신규 확진자가 나흘 연속 9만명대를 기록했다.

인도 보건·가족복지부는 19일 코로나19 확진자가 24시간 동안 9만3337명 추가돼 누적 530만8014명이며, 사망자는 1247명 추가돼 누적 8만5619명이라고 발표했다.

일일 신규 확진자 수는 이달 6일 하루 9만명 선을 처음 넘은 뒤 8일·9일·15일을 제외한 나머지 날짜에 매일 9만명을 넘었다.

인도의 누적 코로나19 확진자 수는 1위인 미국(692만여명, 월드오미터 기준)에 이어 현재 세계 2위를 나타냈다. 인도는 5주 이상 매일 세계에서 신규 확진자 수가 가장 많았다.

전문가들은 현 추세대로라면 몇 주 안에 미국을 제치고 코로나19 누적 확진자 수가 세계 1위를 기록할 것으로 보고 있다.

