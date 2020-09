[아시아경제 조슬기나 기자] 애플이 인도에 애플스토어 온라인 매장을 열고 직접 제품 판매에 나선다.

19일 외신에 따르면 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 트위터에 "9월 23일 애플스토어 온라인 매장을 통해 인도 고객과 연결하고 지원을 확장할 것"이라고 밝혔다. 그간 애플은 인도에서 현지 전자상거래기업인 플립카트, 아마존 등을 통해 제품을 판매해왔다.

인구 13억명 규모의 인도에서 애플스토어 온라인 매장을 오픈, 직접 고객들을 만나겠다는 것이다. 애플은 "온라인 매장은 오프라인과 동일한 프리미엄 서비스를 제공하게 된다"며 "애플의 제품을 구매하기 가장 편리한 곳이 될 것"이라고 강조했다.

