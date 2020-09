'홈추족' 위한 스마트 명절 상차림 아이템

집밥 고민 덜어줄 스마트 주방용품·가전 주목

[아시아경제 김종화 기자]신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 처음 맞는 명절이 코앞으로 다가왔다. 여론조사기관 리얼미터가 TBS 의뢰로 전국 18세 이상 500명 대상 조사한 결과 발표에 따르면 거리두기 2단계로는 추가확산 위험이 크기 때문에 이동제한에 찬성한다는 응답이 71.3%로 나타났다. 국민 10명 중 7명은 추석 연휴 이동제한에 찬성한 것이다.

이에 올 추석연휴에는 고향을 방문하지 않고 집에 머물며 직접 요리하고 끼니를 해결하는 이른바 '홈추(Home+추석)족'이 늘 것으로 전망된다. 다가오는 추석, 집밥 고민을 덜고 식사 준비를 더욱 간편하게 해줄 스마트 주방 아이템에 대한 홈추족의 관심이 커지고 있다.

천연 소재로 요리의 맛과 영양 그대로 WMF 압력솥 '퓨전테크 퍼펙트 프리미엄'

추석 연휴 동안 잃어버린 건강을 되찾고 영양을 더해줄 요리를 쉽게 준비하고 싶다면 각종 영양밥부터 잡채, 갈비찜까지 활용도가 높은 WMF 퓨전테크 압력솥을 활용해보는 건 어떨까. WMF의 '퓨전테크 퍼펙트 프리미엄'은 천연 미네랄로 이뤄진 특별한 소재 '퓨전테크(Fusiontec)'로 만들어져 고온, 고압에도 재료의 맛과 향, 영양을 오래도록 유지시켜주는 것이 특징이다. 또 천연 미네랄의 항균 효과로 유해한 균의 증식을 막아 더욱 건강하고 맛있는 요리를 선사한다.

특히 올인원 (all-in-one) 컨트롤 손잡이를 적용해 초보자도 손쉽게 요리할 수 있다. 손잡이 하나로 여닫기는 물론 2단계 압력 조절이 가능하며, 쉽게 분리가 가능해 세척이 편리하고 위생적으로 관리할 수 있다. 퓨전테크 퍼펙트 프리미엄은 스테인리스 스틸 재질의 제품보다 단단하고 스크래치와 마모에 강해 녹슬거나 변색이 거의 없어 오래도록 새것과 같이 사용할 수 있다. 천연 미네랄 소재에 간편하고 쉬운 조작법, 고급스러운 디자인까지 갖춰 추석을 앞두고 감사의 마음을 전하기 위한 프리미엄 선물로도 이목이 집중된다.

식중독 일으키는 세균까지 말끔하게 LG 식기세척기 '트루스팀'

LG 디오스 식기세척기는 트루스팀(TrueSteam) 기능을 탑재해 식기세척기의 천장, 정면, 바닥 등 3면에서 고온의 스팀을 빈틈없이 분사시켜 식기에 눌어붙은 음식물과 유해 세균과 바이러스를 깔끔하게 제거한다. 최근 LG전자는 트루스팀 기능이 적용된 디오스 식기세척기의 ‘살균세척코스’로 식중독균 제거 성능을 검증하는 연구를 진행했다. 그 결과 디오스 식기세척기는 식중독을 일으키는 대표적 원인 세균 및 바이러스 6종 모두 99.999% 제거했다고 밝혔다.

추석연휴 동안 번거로움을 줄여주는 음식물 처리기 '에코체'

모두렌탈의 '에코체(ECOCE)'는 콤팩트한 크기에 최대 처리 용량은 4 리터로 여러 번 음식물쓰레기를 버려야 하는 번거로움을 줄인 프리미엄 음식물 처리기이다. 건조통 내부의 공기순환시스템으로 부패와 악취 없이 음식물 쓰레기를 장기간 보관할 수 있는 것이 특징이다. 작동 시 35㏈ 이하의 저소음으로 아이가 잘 때나 늦은 밤에도 안심하고 사용할 수 있다. 별도 설치 없이 집안 어디에나 놔둘 수 있으며, 에코 그린, 에코 베이지, 에코 핑크 등 총 3종 컬러 구성으로 취향에 따라 선택할 수 있다.

한편, WMF는 1853년 독일 남부의 가이슬링엔 지역에서 설립됐다. 1862년 런던 세계박람회에서 은도금 식기로 디자인상 금메달을 수상하면서 명성을 얻기 시작했고, 오늘날 독일 판매 1위 프리미엄 주방용품 브랜드로 전 세계 주부, 요리전문가들의 사랑을 받고 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr