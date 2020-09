로봇산업진흥원, 3회 연속 공공부문 인재개발 우수기관 선정

"2014, 2017년에 이어 3번째"

[아시아경제 문채석 기자]한국로봇산업진흥원이 '2020년 공공부문 인적자원개발 우수기관(Best HRD)'으로 선정됐다고 18일 밝혔다.

'인적자원개발 우수기관 인증사업'은 인적자원 관리·개발 체제가 우수한 기관을 우수기관으로 인증하는 제도다. 교육부와 고용노동부가 지난 2006년부터 시행하고 있다.

우수기관으로 인증 받은 공공기관은 향후 3년간 인증마크를 활용할 수 있게 된다. 3년간 정기근로감독 면제 및 우수기관 벤치마킹 연수 등의 혜택을 받는다.

로봇산업진흥원은 지난 2014년, 2017년에 이어 올해까지 3회 연속으로 인적자원개발 우수기관으로 뽑혔다.

올해엔 전년 대비 교육훈련예산을 대폭 늘리고, 장애인 의무고용률 100%를 달성한 데다, 교육 프로그램을 다양화해 직원 역량 강화를 이끌어냈다는 평가를 받은 것으로 전해졌다.

문전일 로봇산업진흥원장은 "인적자원 개발에 대한 지속적인 투자 확대와 직원 수요조사에 근거한 맞춤형 교육프로그램 운영 등의 노력이 높은 평가를 받은 것 같다"며 "로봇 전문기관으로서 수준 높은 서비스를 제공하기 위해 인적자원 관리·개발에 지속적으로 매진하겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr