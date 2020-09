광주은행, 광주시청에 지역 의료진 위한 응원꾸러미 1천상자 전달

[아시아경제 김민영 기자] 광주은행은 17일 광주광역시청에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 의료진에게 전달하기 위한 5000만원 상당의 ‘응원꾸러미’ 1000상자를 전달했다고 밝혔다.

전일 전남도청에 ‘응원꾸러미’ 1000상자를 전달한 광주은행은 1000상자를 추가제작해 광주광역시청에도 전달, 광주지역 감염병 전담병원과 선별진료소에 이를 전달할 예정이다.

응원꾸러미는 다가오는 추석 명절에도 코로나19 극복을 위해 일선 현장에서 힘쓰는 의료진에게 감사함과 응원의 메시지를 전달하기 위해 송종욱 행장과 임직원 40여명이 직접 제작한 응원물품박스다. 전남 나주·장흥의 농산물 및 홍삼 등과 비타민 등의 건강식품, 간식, 즉석식품, 방호복을 지속적으로 입어야 하는 의료진의 고충을 덜기 위한 마스크팩과 핸드크림 등 총 17종류의 응원물품으로 구성돼있다.

송종욱 행장은 “‘광주·전남 대표은행의 사명감으로 이익 이상의 가치를 추구하며 지역과의 상생발전을 위한 다방면의 사회공헌활동과 금융지원 등에 앞장서겠다”고 말했다.

