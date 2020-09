여수 거북선로타리클럽, 월호동에 이웃사랑 나눔 활동

저소득가정에 200만 원 상당의 기름보일러 교체 지원

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 거북선로타리클럽(회장 김영석)은 여수시 월호동 저소득 주거취약세대에 이웃사랑 나눔 집수리 봉사를 했다.

대상 세대는 지체(하지관절) 장애를 가지고 있는 수급자 세대로 연탄보일러 사용에 어려움을 겪고 있었다.

거북선로타리클럽은 기름보일러, 도배, 장판, 전등 교체 등 대대적인 집수리 봉사를 통해 쾌적한 주거환경을 제공했다.

기름보일러를 보면서 “연탄을 갈지 않아도 되니 정말 좋고 따뜻한 물도 잘 나온다”며 “벌써부터 겨울이 기다려진다”고 수급세대는 전했다.

거북선로타리클럽 김영석 회장은 “작은 실천으로 어려운 이웃에게 도움이 될 수 있어 기쁘게 생각한다”며, “앞으로도 소외된 계층에 대한 지원을 위해 다각적 방면으로 노력하며 봉사를 실천해 나가겠다”고 밝혔다.

박삼숙 월호동장은 “휴일임에도 불구하고 이웃 사랑을 실천해 주신 봉사자분들께 진심으로 감사를 드린다”며, “앞으로도 민관이 협력해 복지사각지대 없는 따뜻하고 행복한 월호동을 만들기 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

한편 거북선로타리클럽은 지난 6월에도 월호동화수분 냉장고 사업에 마중물로 써달라며 백미 300kg(백만 원 상당)을 후원한 바 있다.

