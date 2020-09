여수시, 고3 대입 수시 면접 ‘완벽 대비’

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수시(시장 권오봉)가 지역 고3 수험생을 대상으로 대입 수시전형 면접준비 지원 프로그램을 운영한다고 16일 밝혔다.

상담은 내달 9일부터 24일까지며 한글날과 토요일은 오전 10시 40분께 부터 오후 6시까지 여수시행복교육지원센터 상담실에서 운영한다.

모집 인원은 총 80명으로 학생 1인당 2회, 90분간 개인별 지원 대학·학과에 맞추어 면접지도를 받을 수 있으며, 비대면 면접 지도도 함께 병행한다.

상담을 희망하는 학생은 오는 17일부터 23일까지 시 홈페이지 OK통합예약에서 신청하면 된다.

신청 시에는 면접질문 발췌용 기초자료 ▲면접준비 지원 프로그램 참여 신청서 ▲학교생활기록부 ▲자기소개서를 제출해야 한다.시 관계자는 “코로나19 상황에도 우리지역 고3 수험생의 어려움을 덜어 주기 위해 방역수칙을 철저히 지켜 지도하겠다”며, “이번 모의면접 준비로 실전에서 최대한 역량을 발휘해 좋은 결과를 얻길 바란다”고 말했다.

기타 자세한 내용은 여수시 행복교육지원센터로 문의하면 된다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr