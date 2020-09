정부, 재택근무 매뉴얼 발간…'제도 도입부터 법적 쟁점까지 정리'

[아시아경제 김보경 기자] 고용노동부가 16일 '재택근무 종합 매뉴얼'을 발간했다. 포스트 코로나 시대에 대응해 산업현장에서 재택근무 문화를 정착시켜 나가는 길잡이가 될 것으로 기대된다.

이재갑 고용부 장관은 이날 중소·중견기업 관계자, 재택 근로자 등이 참석하는 비대면 간담회를 갖고 재택근무 종합 매뉴얼을 발표했다.

최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태를 계기로 감염예방과 가족돌봄, 업무효율화 등을 위해 재택근무를 활용하는 기업이 늘어나고 있다.

고용부 관계자는 "재택근무 제도 도입, 운영 안내에 대한 수요가 높아진 가운데 풍부한 정보를 담은 안내서가 마련됨으로써 재택근무 활성화에 크게 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.

재택근무 매뉴얼은 ▲재택근무 도입 절차 ▲운영규정 작성 ▲복무관리 및 협업 등 인사조직 관리방안 ▲법적 쟁점 및 질의응답 ▲컨설팅 등 정부 지원제도 안내 및 기업 사례 등을 담았다.

재택근무에서 중요 과제인 성공적 의사소통, 협업을 위한 팀빌딩, 재택근무자 개인의 자기책임과 함께 정보통신 기술 관리에 대해서도 소개했다.

특히 재택근무 시 효과적 의사소통 기법이나 화상회의 방법, 재택근무자 자기관리 요령 등 성공적 재택근무를 위한 정보와 도움말이 실려 있다.

법적쟁점 분야는 근로시간·연장근로 및 휴식시간, 복무관리 및 성과 평가, 재택근무 비용 및 장비, 개인정보 보호 및 보안대책, 안전보건 및 산재보상 등으로 정리했다.

재택근무 종합 매뉴얼은 고용부 일·생활균형 누리집 내 재택근무 온라인 상담소에서 볼 수 있다.

이 장관은 "세계 각 국에서 인구구조 변화에 대응한 스마트워크 확산 움직임이 있던 가운데 코로나19 상황이 재택근무가 급속히 확산하는 기폭제가 되면서 일하는 방식의 새로운 기준으로 자리매김하고 있다"고 진단했다.

이어 "재택근무를 잘 정착시키는 것은 코로나19 위기 극복은 물론 일하는 방식 혁신의 기회도 될 수 있다"면서 "이번에 발간한 매뉴얼이 산업현장에서 신뢰와 이해 속에 재택근무를 잘 정착시켜 나가는 길잡이가 되길 기대한다"고 밝혔다.

