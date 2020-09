BNK경남은행, 핀마트 ‘대출 비교 서비스’에 ‘BNK모바일신용대출 2종’ 론칭·판매

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] BNK경남은행은 핀마트 ‘대출 비교 서비스’에 ‘BNK모바일신용대출 2종’을 론칭해 판매 중이라고 16일 밝혔다.

핀마트 대출 비교 서비스는 대출 이용 고객이 자신의 신용정보를 통해 다른 금융회사의 대출 조건을 비교하고 최적의 대출상품을 선택할 수 있도록 지원한다.

BNK모바일신용대출과 BNK모바일신용대출 플러스가 핀마트 ‘대출 비교 서비스’에 론칭됨에 따라 핀마트 이용 고객은 별도 서류 제출 없이 공인인증서와 소득정보 입력만으로 편리하게 선택 가입할 수 있게 됐다.

BNK모바일신용대출은 국민건강보험공단 등을 통해 재직 및 소득 관련 정보 확인 후 최대 2억5000만원까지 신청 가능하며, BNK모바일신용대출 플러스는 연소득 1000만원 이상 급여소득자라면 누구나 최대 3000만원 이내로 연소득의 2배까지 최장 5년간 이용할 수 있다.

경남은행이 판매중인 BNK모바일신용대출과 BNK모바일신용대출 플러스는 핀마트를 포함해 토스와 카카오페이, 핀다, 핀크, 뱅크샐러드 등 다양한 핀테크 애플리케이션을 통해 만나볼 수 있다.

최우형 디지털금융본부 그룹장은 “핀테크 업체와 지속해서 제휴를 맺고 혁신금융서비스로 지정된 대출상품 비교 플랫폼에 BNK모바일신용대출 상품을 선보이고 있다”며 “많은 고객이 핀마트에 론칭된 BNK모바일신용대출을 편리하게 이용하기를 바란다”고 말했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr