[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 고현정의 근황 공개로 화제를 모은 가운데 차기작 컴백 소식도 알려졌다.

15일 고현정의 소속사 아이오케이컴퍼니는 "현재 고현정이 작품을 논의 중인 게 있다. 준비 중이며, 긍정적으로 논의하고 있는 부분이 있다"며 "영화가 될지, 드라마가 될지는 미정이다. 제안이 들어온 작품들을 살펴보는 중"이라고 밝혔다.

지난 14일에는 고현정의 근황이 공개로 화제를 모았다. 고현정 팬카페 피누스는 공식 인스타그램에 "오늘자 배우님의 근황입니다. 피누스님들의 응원에 늘 힘내고 계신다고 안부 전하셨습니다"는 글과 사진이 올라왔다. 사진에는 긴 웨이브 헤어 스타일의 고현정이 담겼다.

한편 고현정은 지난해 3월 종영한 KBS2 '동네변호사 조들호2:죄와 벌'에 출연한 이후 휴식기를 보내고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr