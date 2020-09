속보[아시아경제 김가연 기자] 전북 익산에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 1명 더 늘었다.

15일 전북도 따르면 102번째 확진자는 익산에 거주하는 60대 남성 A씨로 이날 오후 양성 판정을 받았다. A씨는 지난 7일부터 12일까지 6일 간 서울을 방문한 것으로 확인됐다.

중간 역학조사 결과 A씨는 12일 오후 서울 남부터미널에서 버스를 이용해 익산으로 돌아왔다. 이날부터 메스꺼움 등의 증상이 발현됐다. 증상 발현 후인 13일 오후에는 당구장과 호프집을 찾았다. 당시에는 각각 지인 1명, 5명과 동행했다.

도는 카드 내역조회, CCTV, 휴대전화 위치추적 등을 통해 A씨의 접촉자를 파악 중이다.

