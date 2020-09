돌보는 척…지적장애인 때리고 6900만원 가로챈 목사

6년 8개월간 통장 가로채 횡령…5차례 걸쳐 폭행

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 지적장애인을 때리고 6년 8개월에 걸쳐 사회보장급여 6900여만 원을 빼앗은 목사가 구속기소 됐다.

청주지검은 장애인복지법 위반과 횡령 혐의로 충북 증평군의 한 교회 목사 A씨를 구속기소 했다고 15일 밝혔다.

A씨는 지난 4월24일 자신의 교회에서 중증지적장애인 B씨(63)를 막대기로 마구 때린 혐의를 받고 있다.

A씨는 이날부터 같은 달 28일까지 5차례에 걸쳐 피해자를 폭행하고 학대했다.

목사인 A씨는 장애인을 돌보는 장애인활동지원사로 일했다. 장애인활동지원사는 장애인활동지원교육센터에서 교육을 이수한 뒤 장애인을 직접 방문해 이동 보조와 생활 보조, 식사 보조 등의 활동을 하고 급여를 받는다.

A씨는 이 교회 신도이자 어머니인 B씨 부탁으로 2013년 10월부터 지난 5월까지 약 6년 8개월간 피해자를 돌봐왔다.

검찰 조사에 따르면, A씨는 B씨를 돌보는 동안 그의 통장을 보관하면서 주거급여 등 피해자에게 지급된 사회보장급여 6900여만 원을 가로챘다.

A씨는 횡령한 돈으로 통신요금 결제와 홈쇼핑 물품 대금, 대출금 변제 등으로 사용했다.

증평군은 B씨에 대한 학대를 파악하고 지난 6월 충북장애인권익옹호기관에 조사를 의뢰했다. 장애인권익옹호기관은 피해자로부터 혐의를 조사해 A씨를 검찰에 고발했다.

