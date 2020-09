SK하이닉스, 추석 맞아 전 임직원에 '온누리상품권 30만원' 지급

총 합계 90억원 규모…협력사 대금 1500억원도 조기 지급

[아시아경제 김지희 기자] SK하이닉스가 전 임직원에게 각각 30만원씩 온누리 상품권을 지급한다. 내수 경제 활성화에 기여하고 직원 사기를 진작한다는 취지에서다.

15일 재계에 따르면 SK하이닉스는 추석 연휴 전 약 2만8000여명 임직원 전체에게 총 90억원 상당의 온누리 상품권을 지급하기로 했다. 아울러 추석을 앞두고 중소협력사 대금 결제일을 앞당겨 1500억원을 조기 지급한다.

이밖에 전 구성원을 대상으로 사업장이 위치한 이천과 청주 지역 농축특산물을 판매하는 온라인 장터도 운영한다.

앞서 삼성전자 역시 추석을 맞아 임직원 대상 온라인 장터를 운영하고 협력사에 1조1000억원 규모 물품 대금을 조기 지급한다고 밝힌 바 있다. 삼성전자는 임직원들에게 온라인 장터에서 사용 가능한 10만원 상당의 상품권(포인트)도 지급한 것으로 알려졌다.

