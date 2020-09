[단독] LG디스플레이, 美 상무부 '화웨이 수출' 특별허가 공식 요청

OLED 패널·드라이브 IC 구동칩 등 품목

단독[아시아경제 이동우 기자] LG디스플레이가 미국 정부에 중국 화웨이에 대한 디스플레이 부품 수출 특별허가를 공식 요청했다.

15일 업계에 따르면 LG디스플레이는 이날 오후 미국 상무부에 화웨이 수출 관련 특별허가를 신청했다.

LG디스플레이는 화웨이에 스마트폰용 OLED(유기발광다이오드) 패널을 공급한다. 회사는 디스플레이 패널 및 구동 칩인 드라이브 IC 등에 대한 수출 허가를 공식 요청한 것으로 알려졌다.

디스플레이 패널을 구동하는 칩인 드라이브 IC의 원천 기술은 미국 반도체 설계업체인 ARM이 보유하고 있어 이번 화웨이 수출 제한 품목에 포함됐다.

LG디스플레이의 요청에 따라 미국 정부가 향후 수출을 허가할 경우 예외적으로 화웨이에 제품을 공급할 수 있다. 다만 미 정부의 대 화웨이 압박을 고려하면 허가 가능성은 낮은 것으로 업계는 내다보고 있다.

LG디스플레이는 향후 제품 수출 제한 완화 등 만일의 경우를 대비해 이번 요청을 결정한 가운데 OLED 패널의 공급선 다변화 전략으로 대응해 나간다는 방침이다.

