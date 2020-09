광주푸른꿈창작학교장에 이계양 전 광주YMCA 이사장 취임

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이계양 무진일움학교 교장(전 광주YMCA 이사장)이 최근 광주푸른꿈창작학교 제3대 교장에 취임했다.

광주푸른꿈창작학교는 광주시 교육청의 대안교육기관이다.

광주시교육청은 공모를 통해 올해로 창립 100주년을 맞이하는 광주YMCA에 ‘광주푸른꿈창작학교’를 위탁했고, 지난 1일부터 이 교장이 취임해 운영을 시작했다.

이 교장 취임사를 통해 "학생들의 잠재력과 가능성을 이끌어내는 교육을 통해 소질과 적성, 꿈과 끼를 발견하고 그것을 훈련해 주체적인 나로 성장하도록 돕는 것이 푸른꿈창작학교의 교육적 지향이다"면서 "삶과 철학, 생명평화, 자전거교육, 생활글쓰기, 프로젝트 수업’ 등 일반 학교에서 하기 어려운 새로운 경험과 성찰을 하도록 해 학생들에게 삶의 영감을 줄 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이어 " 앞으로 이런 관점과 철학을 학교공동체와 지역주민들이 함께 공유할 기회를 만들어가겠다"고 밝혔다.

한편, 이계양 교장은 국어 교사 출신이자 청소년분야의 전문가로 광주YMCA 이사장을 지냈고, 학교밖청소년 대안학교인 무진일움학교의 교장을 역임했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr