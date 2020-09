확 달라진 투싼 "현대차의 과감함과 혁신성을 보여주고 싶었다"

현대차 디자인 라이브 투어 진행…"투싼 N라인에서 더 큰 혁신 이뤄질 것"

[아시아경제 성기호 기자] 현대자동차가 준중형 스포츠유틸리티차량(SUV) 투싼의 4세대 완전변경 모델 '올 뉴 투싼(The all-new TUCSON)'의 디자인에 대해 "브랜드의 과감함과 혁신적인 캐릭터를 통해 고객들에게 메시지를 전달하고자 했다"고 밝혔다.

이상엽 현대디자인센터장 전무는 15일 'The all-new TUCSON 디자인 라이브 투어'를 통해 "신형 투싼은 센슈어스 스포티니스를 완성하고, 현대자동차의 도전적이고 대담한 정신을 보여줄 수 있는 SUV가 될 것"이라고 밝혔다.

이 전무는 신형 투싼에 대해 "이 자동차는 글로벌에서 가장 판매가 높은 중요 차종이며, 이 세그먼트 시장은 글로벌 주요 회사 모두가 모델을 내는 격전이 벌어지는 시장"이라며 "고객들은 통상적로 차량을 구매 하실 때 두 종류 정도만 리스트에 올리시고 선택하신다. 그 후보군에 들어가야만하기 때문에 수십종의 경쟁모델과 대비해 강렬한 우리만의 캐릭터를 보여주고 싶었다"고 설명했다.

또 신형 투싼의 '파라메트릭 쥬얼 패턴 그릴'에 대해 "고객들이 못 보던 디자인이라 생소해 하셨지만 점차 적응하시는 것을 느낄 수 있었다"며 "앞으로 진보적인 캐릭터를 통해 현대차가 디자인에 혁신적인 브랜드라는 것으로 보여드리겠다"고 말했다.

이어 신형 아반떼에도 이 디자인이 적용된 것에 대해서는 "'파라메트릭 쥬얼 패턴 그릴'을 세단과 SUV에 각각 표현하고 싶었다'며 "두 모델 모두 다 브랜드를 대표하고 있으며 글로벌적으로도 높은 판매율을 기록하고 있다. 이 모델들을 통해 디자인을 완성시키고 싶었다"고 설명했다.

이 전무는 신형 투싼의 'N라인'에서는 대대적인 디자인적인 변화가 있을 것이라고 예고했다. 그는 "하이브리드 모델과 플러그드인 하이브리드 모델은 디자인보다 기능에 초점을 두고 있다"며 "다만 N라인의 경우 임펙트가 중요하기 때문에 투싼보다 더 변화된 모습을 보여 줄 것이다. N라인의 출시를 손 꼽아 기다리고 있다"고 밝혔다.

