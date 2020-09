삼성전자, 우수 기능인력 육성 위해 '제55회 전국기능경기대회' 후원

[아시아경제 이기민 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,900 전일대비 500 등락률 +0.83% 거래량 12,596,292 전일가 60,400 2020.09.15 13:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2440선 돌파…코스닥 900 '눈앞'고무줄 같은 '점착제'.. 롤러블 새로운 장커진 변동성에 시총 상위주 엎치락덮치락 close 가 우수 기능인력 육성을 위해 '제 55회 전국기능경기대회'를 후원한다고 15일 밝혔다.

올해 '전국기능경기대회'는 이달 14일부터 21일까지 전라북도 전북하이텍고와 군산기계공고 등 7개 경기장에서 열리며, 모바일로보틱스, 메카트로닉스, 기계설계 캐드(CAD) 등 50개 직종에서 선수 1800여명이 출전한다.

이번에는 내년 대회부터 신설 검토 중인 사이버 보안, 클라우드 컴퓨팅, 산업용 드론제어 등 3개 직종 시연경기가 진행될 예정이다. 사이버 보안과 클라우드 컴퓨팅 직종은 지난해 러시아 카잔에서 열린 국제기능올림픽 대회에서 신설됐다.

삼성전자는 대회가 끝나는 21일 시상식에서 기계·IT 등 부문에서 우수한 기량을 발휘한 선수들에게 '삼성전자 후원상'을 수여할 예정이다.

앞서 삼성전자는 2006년 고용노동부와 '기능장려협약'을 체결하고 2007년부터 꾸준히 '전국기능경기대회'와 대한민국 국가대표팀을 후원하고 있으며, 우수 기능인력을 지속적으로 채용하고 있다.

지난해 8월 러시아 카잔에서 개최된 '제45회 국제기능올림픽 대회'에서는 최상위타이틀 스폰서로서 대회를 후원하기도 했다.

이외에도 삼성전자는 2008년부터 사내 기술 수준 향상과 기능인 자긍심을 높이기 위해 임직원들을 대상으로 매년 '삼성국제기능경기대회'도 개최하고 있다.

