文대통령, 삼척·양양·영덕·울진·울릉 등 5개 특별재난지역 재가 (종합)

9호 태풍, 10호 태풍 관련 특별재난지역 선포…"중앙합동조사 이후 기준 충족하는 지역 추가"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 15일 강원도 삼척과 경상북도 영덕 등 5개 지역에 대한 특별재난지역선포를 재가했다.

임세은 청와대 부대변인은 15일 오전 춘추관 브리핑을 통해 "문재인 대통령은 오늘 오전 9호 태풍, 10호 태풍으로 극심한 피해가 발생한 5개 지역에 대한 특별재난지역 선포를 재가했다"면서 "강원도 삼척과 양양, 경상북도 영덕, 울진, 울릉군 등이다"라고 밝혔다.

임 부대변인은 "사전피해조사를 실시해 선포 기준액을 초과하는 곳을 우선 선포했다. 중앙합동조사를 실시한 뒤 기준을 충족하는 지역을 특별재난지역으로 추가로 선포할 것"이라고 덧붙였다.

임 부대변인은 "지난 7일 문 대통령은 피해가 큰 지역을 특별재난지역으로 지정할 수 있도록 신속한 조사를 지시했다. 자연재난구호 및 복구비용 규정에 따라 국고를 추가 지원할 것"이라고 설명했다.

