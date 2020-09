볼보, 어프렌티스 트레이닝 프로그램 3기 수료

[아시아경제 성기호 기자] 볼보자동차코리아가 경기도 평택에 위치한 트레이닝 센터에서 ‘어프렌티스 트레이닝 프로그램’ 수료식을 진행했다고 15일 밝혔다.

올해로 3회를 맞이한 어프렌티스 프로그램은 전국 유수의 자동차학과 전공자를 대상으로 볼보자동차의 체계화된 교육 및 현장 경험을 제공, 자동차 산업을 이끌어갈 인재를 육성하기 위해 마련된 산학협동 프로그램이다.

지난 5월 한국 폴리텍 인천, 서일대, 두원공대 등 전국 14개 대학의 자동차학과 졸업생 및 졸업예정자를 대상으로 진행된 이번 프로그램은 1차 서류 전형에 59명이 지원하였고, 심층면접을 거쳐 총 15명이 최종 선발됐다. 이들은 지난 4주 간 ▲볼보자동차 브랜드 이해를 비롯해 ▲파워트레인, 섀시, 전기·전장 시스템 등 차의 기본 원리 ▲첨단 진단 장비, 전동화 및 인텔리세이프 시스템 ▲고객 응대 등 볼보의 정식 테크니션 교육 프로그램을 기반으로 사회 초년생에 맞춰 고안된 전문 교육 프로그램을 이수했다.

특히, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지 및 안전한 교육 진행을 위해 상시 발열 체크 및 마스크 필수 착용, 불필요한 외부 접촉 최소화를 위한 숙박 및 예방 수칙을 준수해 4주간의 교육 프로그램이 진행되었다.

15명의 3기 수료생들은 9월을 시작으로 4개 딜러사 13 개 공식 서비스센터(현재 전국 7개 딜러사, 총 27개 공식 서비스센터 운영 중) 에서 현장실습 및 인턴십 과정을 진행 예정이며 이수 결과에 따라, 2021년 3월 볼보자동차코리아 정식 테크니션으로 활동하게 된다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표이사는 “볼보자동차는 현재 ‘고객 서비스 No.1’을 통해 질적 성장을 이루는 것을 가장 중요한 회사의 비전으로 삼고 있다”며 “볼보자동차가 고객에게 선사하고자 하는 차별화된 스웨디시 럭셔리의 가치를 함께 만들어 나가는 파트너로서 이번 수료생들의 무한한 성장을 응원하고 아낌없이 지원해 나갈 것”이라고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr