4000개 이상 강의 동영상 콘텐츠

[아시아경제 김대섭 기자] 대교는 성인 외국어 시험 플랫폼 '반보'를 론칭한다고 15일 밝혔다.

이번 반보 오픈은 비대면(언택트) 시대에 성인들이 영어, 일본어, 중국어 등 외국어 시험 준비를 체계적으로 하도록 돕기 위해 마련됐다.

반보는 외국어 시험 강의를 위한 4000개 이상의 동영상 콘텐츠를 보유하고 있다. 학습자가 원하는 강사의 콘텐츠를 선택할 수 있다. 반보는 새로운 독점 콘텐츠를 지속적으로 제작한다. 강사가 직접 기획 제작한 콘텐츠 비중을 늘려 나갈 계획이다.

대교 관계자는 "이번에 론칭하는 반보에서는 전국 최고 수준의 강사진과 콘텐츠를 통해 수준 높은 어학 시험 전문 콘텐츠를 만나볼 수 있다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr