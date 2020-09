'청년의 날' 스타벅스, 청년들에게 텀블러 2030개 쏜다

코로나19 속 청년 기본법과 청년의 날 의미를 되새길 수 있는 온라인 이벤트 진행

[아시아경제 이선애 기자] 제1회 청년의 날을 맞이 해 청년들을 격려하기 위한 2030개의 스타벅스 크리에이티브 텀블러가 준비된다.

스타벅스커피코리아는 국무조정실 청년정책추진단, 청년재단과 함께 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 지친 청년들을 응원하기 위한 ‘2020 청년의 날 with Youth’ 온라인 이벤트를 15일부터 오는 19일까지 진행한다.

‘청년의 날’은 청년발전 및 지원을 도모하고 청년문제에 대한 관심을 높이기 위해 대통령령을 통해 올해 처음 법정 기념일로 지정된 바 있다. 향후 매년 9월 셋째 주 토요일이 청년의 날이 되며, 올해는 9월19일이 청년의 날이다.

이는 대한민국 청년들의 다양한 방면의 지원을 위해 제정된 청년기본법 시행의 일환으로, 올해 8월부터 시행된 청년기본법은 국가와 지방자치단체의 청년에 대한 책임과 의무를 정의하고 향후 대한민국 청년들의 권익증진을 위해 제정됐다.

스타벅스는 법정 기념일로 처음 지정된 청년의 날을 축하하면서도 코로나19로 지친 청년들을 응원하기 위한 목적으로 국무조정실 청년정책추진단 및 청년재단과 손을 잡고 이번 온라인 행사를 진행하게 됐다.

15일부터 19일까지 진행되는 이번 행사는 총 2030개의 스타벅스 텀블러가 경품으로 제공되며, 나이 제한 없이 누구나 참여 가능한 사전 이벤트부터 만 19세부터 34세까지의 창년들이 참여할 수 있는 메인 퀴즈 이벤트까지 다양하게 준비된다.

문승욱 국무조정실 청년정책추진단 단장은 "제 1회 청년의 날을 통해 청년을 비롯한 모든 세대가 청년문제에 공감하는 계기가 되길 바란다." 라며 "청년정책추진단은 청년이 살고 싶은 나라, 청년에게 힘이 되는 대한민국을 만들기 위해 노력하겠다"고 강조했다.

김유선 청년재단 이사장은 "청년의 날이 청년 권익 향상의 토대가 되어 청년이 더욱 행복한 대한민국이 되기를 희망하며, 재단이 디딤돌 역할을 할 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

송호섭 스타벅스 대표이사는 “스타벅스 사회공헌활동 3대 테마 중 하나가 바로 청년”이라며, “향후 무한한 꿈을 펼쳐나가며, 우리나라의 핵심동력이 될 청년들의 밝은 미래를 위해 스타벅스는 다양한 경로를 통해 지속해서 지원해 나갈 것”이라고 밝혔다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr