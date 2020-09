중국 ‘스마트산업 온라인 엑스포’에 뜨는 ‘부산 스마트시티’

15일~17일 충칭시 온라인박람회에 스마트시티 부산 3D 가상 전시관 운영

부산·충칭 우호도시 체결 10주년 참가 … 스마트시티 교류협력 네트워크 구축

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시는 중국 충칭에서 15일부터 17일까지 열리는 ’2020 중국 국제스마트산업 박람회(Smart China Expo Online 2020)‘에 ’부산 스마트시티 3차원(3D) 가상 전시관‘을 운영한다. 행사는 모두 온라인으로 진행된다.

중국 국제스마트산업 박람회는 300여개 글로벌 IT기업과 우호협력도시 등이 551개 가상 전시관을 운영하는 세계적인 엑스포이다.

올해는 ’스마트시티:경제를 활기 있게, 생활을 윤택하게(Intelligence: Enabling the Economy and Enhancing Life)‘라는 주제로 스마트제품, 스마트제조, 스마트시티 분야 신제품, 신기술 등 전시회를 비롯해 스마트 산업의 혁신포럼 등으로 구성된다. 개막식은 15일 전 세계로 인터넷 생중계될 예정이다.

부산시는 중국 중서부 최대 자동차·정보기술(IT) 클러스터이자 로봇 산업 등 첨단 산업도시로 발전하고 있는 충칭시와 우호협력도시 협정 체결 10주년을 계기로 참여한다. 스마트시티 분야 교류 협력을 발전시켜 나가기 위해 가상 전시공간을 제공해 이뤄진 것이다.

스마트시티 부산 가상 전시관에서는 세계 최초로 백지상태의 부지에 스마트 혁신기술을 집약적으로 구현하는 ‘부산 에코델타 스마트시티 국가시범도시’와 스마트기술로 무장애 교통도시를 실현하는 ‘스마트 교통’, 부산시 모든 재난정보를 한눈에 분석 대응하는 재난상황실 ‘스마트빅보드’, ‘블록체인의 혁신성장 기술’ 등 부산시 스마트시티 정보를 한눈에 볼 수 있도록 하고 행사 기간 1대 1 온라인 상담도 진행한다

변성완 부산시장 권한대행은 “부산시는 2010년부터 충칭시와 우호협력도시 관계를 맺고 경제, 문화, 관광 등 다양한 분야에서 활발한 교류 활동을 해왔다”고 말했다.

그는 “부산의 스마트시티 정책과 우수한 기술을 중국 시장뿐만 아니라 전 세계 시장에 알리는 네트워킹의 계기가 될 것으로 기대한다”고 했다.

‘부산스마트시티 가상전시관’은 ‘2020 스마트차이나 엑스포 온라인’ 행사 공식 웹사이트 플랫폼의 지역협력 전시관에서 관람할 수 있다.

