'LG 코드제로 M9 씽큐' 광고 조회수 1000만 돌파

[아시아경제 이동우 기자] LG전자는 지난달 출시한 물걸레 전용 로봇청소기 코드제로 M9 씽큐의 광고영상 ‘클린 홈즈 2편’이 10일 만에 유튜브 조회수 1000만을 돌파했다고 15일 밝혔다.

이는 지난해 무선청소기 코드제로 A9을 소개한 ‘클린 홈즈 1편’이 2주 만에 조회수 500만을 돌파한 것보다 2배 이상 빠른 속도다.

이번 2편에서는 셜록 홈즈의 숙적인 모리아티가 홈즈의 사무실을 난장판으로 만들면서 시작한다. 홈즈는 여러 단서들을 통해 모리아티가 방을 어지럽히는 상황을 그렸다. 홈즈가 “하이 엘지, 청소 시작”이라고 말하자 인공지능 로봇청소기 LG 코드제로 씽큐 R9 보이스가 음성을 인식해 사무실을 말끔히 청소한다는 내용이다. 이어 모리아티가 바닥에 남아있는 커피와 홍차 등 얼룩을 지적하자 홈즈는 물걸레 전용 로봇청소기로 상황을 정리한다.

신제품 코드제로 M9는 약 2㎏의 하중이 물걸레를 눌러주며 바닥을 닦는 얼룩제거 성능, 걸레가 마르지 않도록 300㎖ 대용량 물통을 이용해 로봇청소기가 약 6m 움직일 때마다 약 3.6㏄씩 자동분사하는 자동 물공급 시스템 등을 소개한다.

LG전자 관계자는 “스토리와 재미는 물론 영상미를 갖춘 광고영상에 코드제로 M9만의 뛰어난 성능과 차별화된 편리함을 담았다”고 말했다.

