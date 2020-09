구글도 이달 말 론칭이벤트…픽셀5·스마트스피커 등 공개

[아시아경제 조슬기나 기자] 구글이 이달 말 5G 기반의 신형 스마트폰과 새로운 크롬캐스트, 스마트 스피커를 선보인다.

IT전문매체 더 버지는 14일(현지시간) 구글이 ‘우리는 당신이 우리의 새로운 크롬캐스트, 최신 스마트스피커, 새로운 픽셀 폰에 대해 알 수 있도록 초대한다’는 문구를 담은 초대장을 발송했다고 보도했다. 검은색 바탕의 초대장에는 9월30일이라는 날짜가 함께 적혔다.

앞서 구글은 5G 기반의 픽셀5를 올해 말 출시할 계획을 확정했다. 이 회사는 지난달 픽셀4A 출시 당시 캐나다, 영국, 아일랜드, 프랑스, 독일, 일본, 대만, 호주 등에서 5G 기반의 픽셀5·4A를 출시한다고 확인했다. 두 기종 모두 미국연방통신위원회(FCC) 인증을 통과한 상태다. 국내 출시 여부는 미정이다.

이와 함께 이번에 공개되는 스마트 스피커는 지난 7월 온라인 이미지 유출 후 구글이 확인했던 네스트 스마트 스피커일 가능성이 높다고 더 버지는 전했다. 이 매체는 지난달 FCC 인증 목록에 등장했던 구글의 하드웨어 장치들을 언급하며 이는 안드로이드TV 신제품과 관련있는 것으로 보여 이달 말 행사에서 등장할 지는 미지수라고 덧붙였다.

