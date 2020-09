[아시아경제 문채석 기자]한전공대 설립의 실무를 총괄한 이현빈 한전공대설립단장이 한전의 경영 담당 본부장에 임명됐다.

한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 20,600 전일대비 300 등락률 +1.48% 거래량 1,923,325 전일가 20,300 2020.09.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한국전력공사, 상임이사·비상임감사위원 선임[특징주] 국영지앤엠, SK건설과 국내최초 창문형 태양광 발전 개발 '강세'김상조 "전기요금 추가인상 못하게 조치"…난감한 한전 close 은 14일 전라남도 나주 본사에서 임시주주총회를 열어 이 전 단장을 경영지원총괄본부장(상임이사)으로 선임했다고 밝혔다.

이 본부장은 1963년생으로 덕수상고와 한국외국어대 경영학과를 나왔다.

이후 1986년 한전에 입사해 전력시장처장, 비서실장, 인사처장 등 요직을 거쳐 2018년 7월부터 한전공대설립단장으로 재직해왔다.

