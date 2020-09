8월개월여만의 조치

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국이 14일(현지시간) 신종코로나바이러스감염증(코로나19 사태로 인한 내렸던 자국민의 중국에 대한 여행경보를 최고등급인 '금지'에서 한단계 낮춘 '재고'로 하향 조정했다.

미 국무부는 이날 보도자료를 통해 홍콩을 포함해 중국에 대한 여행경보를 3단계인 '여행재고'로 조정한다고 밝혔다.

미국은 지난 3월 전세계적인 여행금지 권고에 나선바 있다. 그 이전인 1월말에는 선제적으로 중국을 상대로 여행 금지 권고를 내린 바 있다.

미국은 지난달 초 전세계에 대한 미국인의 여행 금지 권고를 해제하고 국가별 평가로 전환하면서도 코로나19 사태를 수습한 중국에 대해서는 금지 권고를 유지한 바 있다. 당시 미국은 한국에 대해 3단계인 여행재고를 적용했다.

