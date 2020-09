반도체 가격, 환율하락에…8월 수출물가 4개월만에 하락

[아시아경제 김은별 기자] 반도체 수출물가 하락, 환율하락 등의 영향으로 8월 수출물가가 4개월만에 다시 하락했다. 수입물가 역시 2개월 연속 내렸다.

한국은행이 15일 발표한 '2020년 8월 수출입물가지수'에 따르면 8월 수출물가지수는 94.92(2015=100)로 전월대비 0.2% 떨어졌다. 지난 4월(-2.2%) 이후 4개월 만에 하락으로 돌아섰다. 전년동월대비로는 6.8% 하락해 15개월 연속 내림세를 지속했다.

제1차 금속제품, 석탄 및 석유제품이 올랐으나 컴퓨터, 전자 및 광학기기 등이 내린 것이 영향을 미쳤다. 농림수산품은 전월비 0.1% 올랐고, 공산품은 컴퓨터, 전자 및 광학기기, 전기장비 등이 내린 영향에 전월비 0.2% 내렸다.

품목별로 보면 플래시메모리(-4.8%), D램 (-1.0%), 휴대용전화기(-1.0%) 등이 하락세를 보였다.

원달러 환율이 8월에 하락한 것도 수출물가에 영향을 미쳤다. 7월 평균 1198.90원이었던 원달러 평균 환율은 8월엔 1186.85원으로 내렸다. 환율 효과를 제거한 계약통화 기준 수출물가는 7월보다 0.6% 상승했다.

8월 수입물가지수 역시 99.33으로 전월 대비 1.1% 떨어졌다. 지난 7월부터 2개월 연속 하락세다. 전년동월대비로도 10.5% 하락해 7개월 연속 내림세를 이어갔다.

수입물가는 품목별로 보면 광산품이 내리면서 원재료 수입물가가 전월비 하락했다. 중간재의 경우 석탄 및 석유제품이 올랐으나 화학제품 등이 내려 전월대비 0.3% 하락했다. 자본재는 전월비 0.2% 올랐고, 소비재는 0.6% 하락했다.

두바이유가는 7월 월평균 배럴당 43.30달러에서 8월엔 44.00달러로 올랐다. 국제유가는 상승했지만, 화학제품 등을 중심으로 약세를 보이면서 수입물가가 내렸다.

계약통화기준 수입물가는 전월대비 0.4% 하락했고, 전년동월대비로는 9.4% 내렸다.

