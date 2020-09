포항시, 태풍피해 사과 1900톤 긴급수매 … 4억7000만원 투입

사과 20㎏들이 9만4000상자…대구경북능금농협 포항지역 사과 수매 총력

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 연이은 태풍 내습으로 강풍로 인한 많은 피해를 입은 과수농가를 돕기 위해 능금농협에서 사과 낙과 수매를 진행하고 있다고 14일 밝혔다.

포항시는 지난 4일부터 긴급 예비비 등 예산 4억7000만원을 투입해 떨어진 사과 1900톤을 수매하고 있다. 지원 가격은 20㎏들이 상자당 8000원이다. 포항시가 5000원을, 능금농협이 3000원을 부담한다.

이번 낙과 수매는 능금농협 기계농산물유통센터, 포항시농산물도매시장에서 진행 중이다. 다른 지역에 비해 포항 지역의 과수 피해가 커서 능금농협조합장을 비롯한 전 직원이 주말도 반납하며 수매에 온 힘을 쏟고 있다.

서포항농협도 지역 과수농가들의 어려움을 돕기 위해 저온창고를 개방하고, 자체 보유 중인 지게차 3대 등을 동원해 능금농협 낙과 수매를 지원하고 있다.

포항시 관계자는 "올해는 봄철 이상기온으로 과수농가의 저온피해, 긴장마로 인한 각종 병해충 피해와 태풍으로 인한 과수 도복, 낙과 피해 등으로 과수농가가 힘든 상황이지만 이번 사과 수매가 과수농가에 조금이나 위로가 되길 바란다"고 전했다.

