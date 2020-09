[아시아경제 유병돈 기자] 유진투자증권 유진투자증권 001200 | 코스피 증권정보 현재가 4,025 전일대비 75 등락률 +1.90% 거래량 797,986 전일가 3,950 2020.09.14 15:30 장마감 관련기사 유진투자증권 "오늘부터 유관기관 수수료 면제"유진투자증권, 리자드 스텝다운 ELS 공모유진투자증권 '가을맞이 해외주식 이벤트' 진행 close 은 단기자금 유동성 확보를 위해 기업어음(CP) 차액 한도를 기존 5000억원에서 7000억원으로 늘렸다고 14일 공시했다.

이는 자기자본 대비 24.26%에 해당하는 규모다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr