주택금융공사, 부산 드림아파트 활성화 위해 4개 기관과 협약

청년층에 뛰어난 입지조건·낮은 임대료의 임대주택공급 지원

[아시아경제 박선미 기자] 한국주택금융공사(HF)는 청년층에 양질의 임대주택을 공급하기 위해 부산광역시·부산은행·우리은행·대한주택건설협회(부산광역시회)와 ‘부산 드림아파트 사업활성화를 위한 금융지원’ 업무협약을 맺었다고 14일 밝혔다.

HF는 이 협약을 통해 부산광역시에서 추진 중인 ‘부산 드림아파트’ 건설자금을 보증하고, 협약기관과의 유기적 협업체계를 구축해 부산시 청년 주거안정을 지원할 예정이다.

드림아파트란 입지여건이 뛰어난 상업지역을 선정, 신혼부부·사회초년생 등 청년층에 주변 시세의 80% 이하로 장기 임대하는 주택을 말한다.

HF는 또 부산 드림아파트 사업자가 건설자금을 원활히 조달해 안정적으로 사업을 해 나갈 수 있도록 주택도시기금재원과 은행재원을 함께 활용한 혼합건설자금보증을 통해 총사업비의 70% 한도 내에서 장기자금(건축비)과 초기자금(대지비 등)을 지원할 계획이다. 이럴 경우 사업자는 낮은 이자로 건설자금 조달이 가능해 입지여건이 우수하고 주변시세보다 저렴한 임대주택 공급을 확대할 수 있게 된다.

이정환 HF 사장은 “신혼부부, 사회초년생 등 청년층이 보다 나은 주거환경에서 밝은 미래를 맞이할 수 있기를 바란다”면서 “젊은이들의 주거안정과 지역 중소건설사 성장 지원을 함께 이뤄낼 수 있도록 적극 지원해 공적 보증기관으로서의 사회적 책임을 적극 이행하겠다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr