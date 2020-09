이준석 "추미애, 헬리콥터맘? 폭격기맘 수준"

[아시아경제 김수완 기자] 추미애 법무부 장관이 아들의 군 복무 시절 특혜 의혹에 대해 사과한 것과 관련해 이준석 국민의힘 전 최고위원이 "사과라고 보기 어렵다"고 비판했다.

이 전 최고위원은 14일 KBS 라디오 '김경래의 최강시사'와 인터뷰에서 "추 장관의 입장표명을 세 줄로 요약하면 '시끄럽게 해서 미안하다', '검찰수사는 알아서 해라', '나는 잘못 한 것 없다'이다"며 "사과라고 보기는 어렵고 유감 표명 정도인데 국민들의 의구심이나 불만이 해소될지 모르겠다"라고 이같이 지적했다.

이 전 최고위원은 "모든 국민들이 진단서의 유무보다도 제출 시점이라든지 연장하게 되는 과정에서 어떤 경로를 이용했는지 등 이런 것들이 문제라고 보고 있는데, 여당 측에서는 계속 '수술을 받은 것은 사실이다' 이런 식으로 나오고 있다"며 "(그러나 지금은) 그런 해명이 먹히지 않는 시점이다"라고 말했다.

이어 "자기 아들의 일이고 이러다 보니까 말을 아낀 것처럼 이야기하는데 말을 아끼지 말았다는 것도 국민들이 다 기억하고 있다"며 "(추 장관의) '소설 쓰고 앉아 있네' (발언이) 무슨 저자세고 이게 무슨 말을 꺼리는 모습이냐"라고 반문했다.

그러면서 "(이런 발언은 국민을) 적극적으로 무시하는 모습이었다"며 "민주당 쪽에서 결사옹위하지 않았으면 좋겠다"고 덧붙였다.

이에 함께 출연한 김남국 더불어민주당 의원은 "(추 장관이) 가장 하고 싶었던 이야기는 국민 여러분께 좀 송구하다는 말을 하고 싶었던 것 같다"며 추 장관 발언을 옹호했다.

이어 "사실은 특별하게 문제가 될 게 없다"며 "육군에서 육군밴드가 운영이 되고 각 부대별로 어머니 단톡방이 있다. 청원 휴가 필요하면 어머니가 직접 전화해서 부대장과 대대장들에게 청원 휴가 보내 달라고 이런 것들을 다 요청한다"고 반박했다.

그러면서 "모든 것들이 가능한데 결국에는 이런 어떤 야당의 정치공세 때문에 여기까지 오지 않았나 생각이 든다"고 지적했다.

이를 들은 이 전 최고위원은 "그게 많은 사람이 일반적으로 좋다고 생각하는, 선진화된 군대의 모습이냐"며 "부모가 밴드, 카페 중대장 닦달하고 하는 것은 언론에 이런 게 보도될 때는 부정적인 병역 문화의 모습으로 보도된다. 이건 우리나라의 법무부 장관이 헬리콥터 맘, 헬리콥터 수준도 아니다, 이건 폭격기 맘이라는 것"이라고 지적했다. 이어 "이런 식으로 해명하는 것은 추 장관한테도 좋을 게 없을 것"이라고 꼬집었다.

앞서 전날 추 장관은 자신의 페이스북을 통해 아들의 군 복무 시절 의혹에 대해 "국민께 정말 송구하다는 말씀을 올린다"고 사과했다. 그러면서 "거짓과 왜곡은 한순간 진실을 가릴 수 있겠지만, 영원히 가릴 수는 없다"며 "기필코 검찰개혁을 완성하겠다"고 했다.

