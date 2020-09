경찰, '개천절 집회예고' 엄정 대응…"집결 차단, 신속 해산 조치"

10인 이상 집회 모두 금지통고

역학조사 방해 사랑제일교회 관계자 10명 수사

유튜브 '가짜뉴스' 유포 2명도 곧 송치

[아시아경제 이관주 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세 속 극우 성향 단체들의 '개천절 집회' 강행 움직임에 대해 경찰이 집결단계부터 차단하는 등 엄정 대응할 방침이다.

서울지방경찰청 관계자는 14일 기자간담회에서 "10인 이상 집회신고에 대해서는 모두 금지통고했다"면서 "집회를 강행할 시 인원 집결단계부터 차단하고 신속히 해산절차를 진행하는 방식으로 관리하겠다"고 밝혔다.

경찰에 따르면 개천절 서울 종로구·중구·영등포구·서초구 등 도심권에 9개 단체가 32건의 집회를 열겠다고 신고했다. 비도심권까지 포함하면 서울 전역에서 10인 이상 집회신고가 69건에 달한다. 또 한글날에는 6개 단체에서 16건을 집회신고했다. 경찰은 10인 이상에 대해 모두 금지통고했다고 설명했다.

앞서 광복절에는 서울시의 도심 집회금지 행정명령에도 불구하고 법원이 2곳의 집회를 허용하면서 광화문에 1만명 넘는 인파가 몰렸다. 방역당국은 당시 집회가 코로나19의 전국적 확산 계기로 작용한 것으로 보고 있다.

이에 경찰 관계자는 "광복절 때는 집회 하루 전에 진행되다 보니 미흡했던 점이 있었지만, 지금은 시간상으로 여유가 있어 신고 내용 및 금지 논거를 지방자치단체와 충분히 공유하고 있다"며 "실제 가처분 신청이 이뤄지면 경찰이 같이 법정에 가서 진술하는 등 방법으로 공동 대응할 예정"이라고 설명했다.

경찰은 아울러 역학조사 방해 혐의(감염병예방법 위반)로 서울 성북구 사랑제일교회 관계자 10명을 수사 중이다. 코로나19 치료를 받아 퇴원한 뒤 보석 취소로 구치소에 재수감된 전광훈 목사에 대해서는 접견조사 일정을 조율하고 있다.

또 유튜브 등을 통해 광복절 집회 당시 경찰버스에 집회 참가자가 숨졌다거나 보건소가 코로나19 양성 판정을 조작했다는 내용의 가짜뉴스를 유포한 2명을 특정해 조만간 검찰에 송치할 방침이다.

한편 경찰은 자가격리 위반, 역학조사 방해, 집합금지 명령 위반 등 감염병예방법 위반 행위 291건을 수사하고 318명을 기소 의견으로 송치했다.

