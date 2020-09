광주 지역 코로나 확진자 3일 연속 3명…누적 481명

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지역 코로나19 확진자 발생이 3일 연속 3명에 그쳤다.

14일 광주광역시에 따르면 전날 3명이 코로나19 확진 판정을 받아 광주 479~481번으로 분류됐다.

479번 확진자는 북구 두암동에 거주하는 70대 여성으로 시장밥집 관련자로 확인됐다. 420번의 접촉자다.

480번 확진자는 북구 삼각동에 거주하는 50대 여성으로 감염경로는 조사 중이다.

북구 양산동 거주 50대 여성인 481번은 시장밥집과 관련해 자가격리 해제 전 검사에서 양성 판정을 받았다.

현재까지 광주에서는 총 14만 1748명이 코로나19 검사를 받아 481명이 양성, 14만 964명이 음성을 보였다. 나머지 303명은 검사 중이다.

확진자 중 356명이 치료돼 격리 해제됐으며 122명 치료 중, 3명이 사망했다.

확진자의 접촉자는 1만 646명으로 2797명이 격리 중이며 7849명이 격리 해제됐다.

