부·울·경 ‘동남권 메가시티 공동연구’ 첫 중간보고회

14일 오후 1시 30분 부산시청서 4대 목표 8개 분야 30개 사업 발표

대한민국 새 발전축 성장 위한 비전·목표·핵심분야별 실행계획 수립



[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산,울산,경남 3개 광역자치단체는 14일 오후 1시 30분 부산시청 12층 국제회의장에서 ‘동남권 발전계획 수립 공동연구 1차 중간보고회’연다.

첫 보고회에는 변성완 부산시장 권한대행, 김석진 울산시 행정부시장, 하병필 경상남도 행정부지사와 송교욱 부산연구원 원장, 임진혁 울산연구원 원장, 홍재우 경남연구원 원장과 소속 연구원, 관계 공무원 등 40여명이 참석한다.

부·울·경 3개 시·도는 인구와 산업이 수도권에 집중돼 중앙과 지방의 불균형이 심화하는 상황에서 인구 800만의 동남권이 제2의 국가 성장축으로 나가야 한다는 공감대를 바탕으로 지난해 3월 ‘동남권 상생발전 협의회’를 구성했다.

3개 시·도는 동남권의 글로벌 경쟁력을 강화하고 국가 균형발전을 선도할 지역 모델을 제시하기 위한 ‘동남권 발전계획 수립 공동연구(부산연구원, 울산발전연구원, 경남연구원)’ 프로젝트를 띄워 2021년 3월까지 진행하고 있다.

지난 5월 착수보고회를 거쳐 이날 중간보고회에서는 동남권 메가시티의 당위성과 기본구상, 실행계획 등 8개 분야(행정, 산업·경제, 교통·물류, 문화·관광, 재난·안전, 교육, 복지·보건, 먹거리), 4대 목표, 30개 사업을 소개하고 타당성과 관련 사업과의 연계성 등에 대해 깊은 논의를 진행한다.

특히 동남권 메가시티 실행을 위한 4대 목표는 ▲철도, 도로 등 광역 인프라 구축을 통한 ‘함께 생활할 수 있는 생활 공동체 기반 마련’ ▲동남권 수소 메가블록 구축 사업 등 ‘함께 성장할 수 있는 경제 공동체 기반 조성’ ▲2030 부산 월드 엑스포 동남권 공동 대응 방안을 포함하는 ‘함께 즐길 수 있는 문화 공동체 기반 마련’과 ▲이러한 목표를 수행하기 위한 동남권 특별연합 설치 등 ‘함께 추진할 수 있는 행정공동체 기반 정비’ 등이다.

변성완 부산시장 권한대행은 “이번 연구는 한국판 뉴딜에 대응한 동남권 메가시티만의 사업들을 개발하는 중요한 연구”라며, “동남권 발전계획 수립 공동연구가 강력한 실천력을 바탕으로 지역경제를 회복시키고, 동남권이 국가 균형발전의 핵으로 성장할 수 있는 해답이 되도록 함께 노력하자”고 제안했다.

