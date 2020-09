'미우새' 주현미가 밝힌 약사 포기하고 가수 선택 "엄마 많이 울어"

[아시아경제 김정호 기자] 주현미가 약사를 포기하고 가수를 선택한 당시를 회상해 눈길을 끌고 있다.

13일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 약사를 그만두고 가수가 됐던 때를 떠올린 주현미의 모습이 전파를 탔다.

이날 주현미는 "그땐 정말 어렸던 거 같아요"라며 남편을 외쳤던 수상소감을 회상했다.

나아가 그는 "28살 때 결혼했어요"라며 "신인이어서 일과 사랑의 비중을 잘 몰랐나봐요"라고 말했다. 이를 들은 서장훈은 "신인이 아니었다면 결혼이 힘들었을 건가요?"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 이에 주현미는 "편집해주세요"라고 말해 주변을 폭소케했다.

주현미는 엄마 말 잘 듣는 딸이었다고 말했다. 그는 "저는 엄마 속 안 썩이려고 노력했던 거 같아요"라고 언급했다.

나아가 "약국 그만두고 가수한다고 하니까 엄마가 많이 울었어요"라며 "가수가 되고 밤업소에 나가서 노래 부를 일이 많았는데 밤에 드레스를 입고 나가야 됐는데 그럼 엄마가 대성통곡하셨어요"라고 말해 안타까움을 자아냈다.

이후 주현미는 첫째 아들이 학급 회장을 하면 혼냈다고 말했다. 그는 "임원 엄마가 되면 학교 행사가 있으면 참여를 해야 하는데 내가 스케줄이 안 되니 할 수가 없었다"라며 "그러니 민폐가 될 수 밖에 없다. 그래서 제발 학급 회장을 하지 말라고 했다. 지금 생각해보면 아이에게 큰 상처가 될 수도 있었을 것"이라고 미안한 마음을 전했다.

하지만 체육대회에서는 주현미는 "시간이 되면 행사에는 다 참가했다. '엄마 달리기'라는게 있는데 처음에는 참여하는데 의의를 뒀는데 아들 눈이 어느 때보다 진지하더라. 그래서 순간 눈이 돌아가더라. 어렸을 적 늘 꼴찌를 했던 내가 그날 달리기 대회에서 1등을 했다"라고 밝혔다.

한편, 미운 우리 새끼는 매주 일요일 오후 9시 5분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr