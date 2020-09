中 우한 초기 조사한 박사 "코로나 연구소 발원증거 곧 공개할 것"

[아시아경제 유현석 기자] 홍콩 출신 면역학 박사가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 중국 우한의 연구소에서 나왔다고 주장하는 과학적 근거를 조만간 공개하겠다고 밝혔다.

지난 11일(현지시간) 홍콩대 공중보건대학 소속의 옌리멍 박사는 영국 ITV 방송이 진행하는 토크쇼 '루즈 위민'에 화상으로 참여해 이같이 말했다.

옌 박사는 코로나19가 세계로 퍼져나가기 전인 지난해 12월 말부터 올해 1월 중순까지 우한에서 발생한 새로운 폐렴에 관한 비밀 조사에 참여했었다고 스스로 소개했다.

코로나19 바이러스 발원지가 우한의 연구소라고 주장하는 그는 유전자 염기서열 등을 바탕으로 이를 뒷받침할 증거를 담은 보고서를 곧 출간한다고 설명했다. 이와 함께 "생물학적 지식이 없을지라도 보고서를 읽어보면 코로나19 바이러스가 왜 중국의 연구소에서 나왔다는 것인지 직접 확인하고 검증할 수 있다"고 주장했다.

또 옌 박사는 코로나19 바이러스가 자연적으로 발생하지 않았기 때문에 우한 수산시장에서 코로나19가 시작됐다는 이야기는 "연막"이라고 주장했다.

그가 언급한 연구소는 '중국 정부 통제를 받는 우한의 연구소'였다. 앞서 여러 차례 유출 의혹이 제기된 우한바이러스연구소를 지칭하는 것으로 추정되고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr