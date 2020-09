정 총리 "2주간 수도권 '사회적 거리두기' 2단계로 조정"(상보)

"28일부터 2주간 특별방역기간 설정"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 13일 "앞으로 2주간 수도권의 사회적 거리두기를 2단계로 조정하고자 한다"고 말했다.

정 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 "사회적 피로도와 함께, 그간 확인된 방역조치의 효과 등을 감안했다"며 이같이 밝혔다.

다만 정 총리는 "추석부터 한글날이 포함된 연휴기간이 하반기 코로나19 방역의 최대 고비가 될 전망"이라며 "이에 따라 정부는 9월 28일부터 2주간을 특별방역기간으로 설정하고 전국적으로 강력한 방역 강화조치를 미리 준비하겠다"고 강조했다.

이어 "추석연휴, 개천절, 그리고 한글날이 포함된 특별방역기간 만큼은 다소 힘드시더라도 국민 모두가 한마음 한뜻으로 방역에 적극 협조해 달라"고 당부했다.

아울러 "최근 일부 휴양지 숙박시설에는 추석 연휴기간 중 예약이 몰리고 있다"며 "이번 추석만큼은 코로나19 확산을 막기 위한 이동 자제 노력에 적극 동참해 달라"고 부탁했다.

질병관리청에 따르면 코로나19 신규 확진자는 이날 0시 기준 121명이다. 31일째 세자릿수 확진자 발생이 지속되고 있다. 지역별로 서울 31명, 경기 32명, 대구 14명 등으로 수도권에서 신규 확진자가 많이 발생했다.

