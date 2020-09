美 타임지, 20만명 코로나 사망에 9·11 이후 첫 흑색표지…"미국의 실패"

[아시아경제 송승윤 기자] 미국의 시사주간지 타임이 최신호 표지를 검은색으로 인쇄했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사망자 수가 20만명에 육박하는 미국의 현 상황을 보여주듯 '20만'이라는 숫자도 넣었다. 아래에는 작은 글씨로 "미국의 실패"라는 문구가 들어갔다.

12일(현지시간) 타임 홈페이지에 공개된 최신호(9월21일자) 표지의 배경에는 존스홉킨스대학의 코로나19 사망자 집계 자료를 토대로 미국에서 첫 사망자가 발생한 2월 29일부터 지난 8일까지 발생한 일일 사망자 수가 손글씨로 들어갔다. 표지 중앙에는 하얀색 글씨로 '200,000'이라는 숫자와 함께 작은 글씨로 "미국의 실패"라는 문구도 삽입됐다.

타임은 지난 2001년 9·11 테러 직후 표지의 테두리를 평소의 붉은색이 아닌 검은색으로 단장한 이후 두 번째로 이번 표지의 테두리도 검은색으로 장식했다.

최신호 표지 미술을 담당한 존 머브루디스는 "이 표지가 이 재앙에 둔감해진 이들의 주의를 환기할 수 있기를 바란다"며 "과학과 상식이 이 위기의 해법"이라고 설명했다.

미 존슨홉킨스대학 집계에 따르면 이날 오전 현재 미국내 코로나19 확진자는 648만2523명, 사망자는 19만3670명이다.

