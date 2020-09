"쇼라고 소리지를 필요 없어…감동 " 탁현민 文, 정은경 임명장 직접 수여 두둔

[아시아경제 김연주 기자] 탁현민 청와대 의전비서관이 지난 11일 정은경 초대 질병관리청장 임명장 수여식을 청와대가 아닌 현장에서 진행한 것과 관련해 "뻔한 임명장 수여식도 조금만 생각을 바꾸면 감동을 줄 수 있다"고 자평했다.

탁 비서관은 12일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "권위를 낮출수록, 형식을 버릴 수록, 의례를 간소화 할 수록, 권위가 더해지고 형식이 공감을 얻으며 의례는 감동을 준다"면서 이같이 말했다.

앞서 문재인 대통령은 지난 11일 충북 청주 질병관리본부를 방문해 정은경 신임 질병관리청장(차관급)에게 임명장을 수여했다. 통상 차관급은 국무총리가 임명증을 수여하는 것이 일반적이다. 또 문 대통령이 임명장 수여식을 청와대 이외의 공간에서 진행한 것은 이번이 처음이다.

이를 두고 탁 비서관은 "많은 고민이 있었지만 가족 대신 직원들과 함께 청와대 보다는 그들이 일 하는 공간에서 함께했던 임명장 수여식이었다"며 "누군가를 돋보이게 하려고 행사를 하는 것이 아니라 잘 기획된 행사가 누군가를 돋보이게 만드는 것"이라고 말했다.

이어 "'의도'가 어디에 있는지는 누구든 보면안다. 설명할 수는 없어도 억지를 부리지 않아도 안다"며 "그러니 '쇼'라고 소리지를 필요도, '쇼'가 아니라고 변명할 필요도 없다"고 덧붙였다. 현장 임명장 수여식을 두고 보여주기식 행사 아니냐는 일각의 지적을 의식한 발언으로 풀이된다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr