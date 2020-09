"황희 이름 더럽히지 말라"…국민의힘, '당직사병 실명 공개' 비판

[아시아경제 이지은 기자] 추미애 법무부 장관의 아들 휴가 의혹을 제보한 당직사병의 실명을 공개한 황희 더불어민주당 의원에 대해 국민의당이 비판을 쏟아냈다.

송석준 국민의힘 의원은 13일 페이스북에서 "공익제보 청년이 무슨 불장난을 하는 양 사고쳐서 온 산을 태웠다느니 하며 범죄자로 몰고 입에 재갈을 물리려고 하고 있다"며 비판했다.

그는 "국민들은 냉혹하다. 모를것 같아도 다 아신다"며 "국민을 개·돼지로, 붕어·가재로 아시는 분들은 철저하게 민심의 응징을 받을 것"이라고 지적했다.

같은 당 조경태 의원도 "당직사병의 내부제보를 두고 단독범 운운하는 행태를 보면서 깜짝 놀랐다"며 "국민정서와는 무관하게 제보자를 범죄자 프레임으로 내모는 저들의 뇌는 무엇으로 설명할 수 있을까"라고 꼬집었다.

그는 "대다수의 국민들을 이렇게도 무시하는 작태는 어디에서 나오는 자신감인지 참으로 궁금하다"며 "저들은 자신들의 이익을 위해서는 대다수 국민들은 안중에도 없고 말도 안되는 말들을 지어내어 국민들을 우롱하고 무시하는 것이 특기"라고 비판했다.

국민의힘 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수도 페이스북에서 "공익제보자 당직사병을 범죄자로 몰아가나"며 "추 장관 아들 비호에 청와대도 나서고 민주당 최고위원들도 나서더니, 이젠 근거도 없이 논리도 없이 당직사병을 배후세력까지 수사하란다"고 지적했다.

김 교수는 "김종민 (더불어민주당) 의원이 조국사태 때 사수대로 나서서 최고위원 되고, 김남국 변호사가 조국사태 때 조빠로 나서서 엉겁결에 뺏지 다는 걸 보니 황 의원도 이제 추미애 구하기에 나서서 인지도 올리려는 건가"라고 꼬집으며 "'황희'라는 이름을 더럽히지 말라"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr