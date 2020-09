국민의힘, 전국민 통신비 지원에…“우리가 원하는건 2만원짜리 평등 아냐”

"결국 대기업 통신사 계좌로 쏴주는 것"

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 13일 '전국민 통신비 2만원 지급'과 관련해 “우리가 원하는 것은 2만원짜리 평등이 아니다”라며 “우리는 기회의 평등을 원한다”고 밝혔다.

배준영 국민의힘 대변인은 이날 논평을 통해 “조국 전 장관의 아빠 찬스 의혹, 추미애 장관의 엄마 찬스 의혹, 옵티머스 사건의 아내 찬스 의혹, 울산 선거 사건의 친구 찬스 의혹 등 각종 국민적 의혹이 여전히 풀리지 않고 있다”며 “2만원짜리 평등 쿠폰으로 분노한 유권자를 달랠 생각 말고, 기회가 평등하다는 말씀이 사실인지 증명해 보라”며 이같이 말했다.

배 대변인은 “정부는 국민의힘의 제안대로 2차 재난지원금과 4차 추경을 마련하기로 했다. 모두 국채를 찍어 마련할 수밖에 없다고 한다. 미래세대에 짐을 주는 일이라 정부는 피해가 심한 분들에게 집중 지원한다는 원칙을 세웠을 것”이라며 “그런데 2만원 통신비 전국민 지원이란다"고 꼬집었다.

배 대변인은 "‘겉보리 흉년에 웬 2만원이냐’며 반기는 분들도 있을 것이다. 다 합치면 무려 1조원”이라며 “1조원이면 비대면 수업으로 질 낮은 교육을 받는 국내 모든 대학생 199만 명에게 1인당 50만원씩 장학금을 줄 수 있다. 내년 아이돌봄 서비스 지원금이 2503억 원인데 맞벌이 부부 지원을 4배나 더 할 수 있다”고 밝혔다.

배 대변인은 "2만원은 결국 대기업 통신사 계좌로 쏴주는 것"이라며 "1조원이 손에 잡히기도 전에 기체같이 증발할 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr