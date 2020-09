정권 말 특별감찰한다는 靑…국민의힘 "특별감찰관이나 뽑으시라"

[아시아경제 이지은 기자] 청와대가 공직기강 전 분야에서 특별감찰을 예고한 데 대해 국민의힘이 "청와대 특별감찰관은 없나"며 비판하고 나섰다.

배준영 국민의힘 대변인은 13일 논평을 통해 "정권 말기 내부고발을 입단속하려는 의도"라며 이같이 말했다.

그는 "머리보다 근육으로 공직사회를 다잡겠다는 것"이라며 "아이러니하게도 청와대 특별감찰은 있는데 청와대 특별감찰관은 없다"고 지적했다. 특별감찰관은 독립적으로 대통령의 배우자 및 4촌 이내 친족 그리고 대통령비서실의 수석비서관 이상을 감찰하는 직제다.

배 대변인은 "대통령은 2016년 9월 이래 법으로 정해진 청와대 특별감찰관을 임명하지 않고 있다"며 "어이없게도 4년째 있지도 않은 특별감찰관을 위한 사무실 임대료 등 관리비는 무려 26억이나 썼다. 나랏돈이 그리 만만한가"라고 비판했다.

그는 "수신제가치국평천하(修身齊家治國平天下) 라고 했다. 청와대는 청와대 특별감찰관이 없어 수신(修身)도 못 하면서 무슨 특별감찰로 제가(齊家)를 한다는 것인가"라며 "수신(修身)이, 특별감찰관이 먼저"라고 지적했다.

이어 "공수처를 만들고 싶다면 적어도 청와대 특별감찰관을 먼저 임명해야 한다"고 강조했다.

같은 당 박수영 의원도 이날 페이스북에 "정권 말에 지지율이 흔들리면 늘 나오는 주제가 반일 아니면 공직기강"이라며 "직업공무원들이 특별히 잘 한 건 없지만, 아들 황제탈영시키거나 딸 스펙 조작한 건 아니다"라고 꼬집었다. 추미애 법무부 장관과 조국 전 법무부 장관 의혹을 지적한 것.

박 의원은 "그래도 묵묵히 제 일 하는 공직자가 있어서 대한민국이 이 정도라도 유지하는 것 아닌가"라며 "정치의 잘못을 직업공무원으로 좀 돌리지 마시고 잘못을 안고 가든지 사과하고 물러나든지"라고 비판했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr