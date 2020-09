롯데百, 추석 선물세트 '라이브 방송'으로 비대면 판매 나선다

[아시아경제 이승진 기자] 롯데백화점은 14일부터 25일까지 고객들이 안심하고 집에서 편리하게 추석 선물 쇼핑을 할 수 있도록 ‘추석 특집 라이브 방송’을 진행한다고 밝혔다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 추석 선물을 비대면으로 구매하는 수요가 많아지며, 롯데백화점은 올 추석 롯데백화점몰의 온라인 선물세트 물량을 30% 이상 늘린 바 있다.

지난달 26일부터 이달 9일까지 약 2주간 롯데백화점몰 추석 선물세트 매출은 전년 동기 대비 66% 신장했다. 정육·수산 선물세트는 500%이상의 높은 신장률을 보였으며, 청과는 150%, 건강·주류는 20%의 신장률을 기록하는 등 온라인으로 구매하는 고객이 대폭 증가했다.

롯데백화점의 온라인 라이브 쇼핑 채널 ‘100LIVE’는 14일주터 2주간 34회의 추석 특집 라이브 방송을 통해 추석 선물을 제안한다. 정관장, 오휘·후, LG전자, 닥스, 필립스 등 각 상품군 최고로 손꼽히는 브랜드부터 한우, 청과, 굴비 등 신선 선물세트까지 총 28개의 브랜드 상품을 선보인다.

라이브 방송에서는 방송 당일에만 특별히 가격을 낮추거나 추가 할인 쿠폰 및 증정품이 포함된 상품을 만나볼 수 있다. 특히 이번 라이브 방송에서는 선물 구성을 매장에 방문한 것처럼 실시간으로 확인할 수 있어 소중한 분께 전달하는 선물을 꼼꼼하게 챙길 수 있다.

대표 방송으로는 14일(월) 오후 6시 30분에 '해피콜 끌레르 IH 프라이팬 2종세트'를 선보이며, 16일 오후 6시 30분에 '휴테크 안마의자 G9 블랙 에디션'을 30대 한정으로 54% 할인 판매한다. 22일 오후 6시 30분에는 '의성마늘한우 실속 1호세트'를 100개 한정으로 50% 할인한다.

한편, 16일 오후 7시 30분에는 중소벤처기업부와 함께하는 소상공인 상생 라이브도 진행 예정다. 대한민국 전통식품 명인인 기순도 전통장, 완도 전복, 청풍명월 한우를 판매한다.

