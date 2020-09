황희 '당직사병 단독범' 발언에…금태섭 "제정신인가"

[아시아경제 이지은 기자] 황희 더불어민주당 의원이 추미애 법무부 장관 아들 의혹을 폭로한 당직사병의 실명을 거론하며 '단독범이 아닐 것'이라고 한 데 대해 금태섭 전 의원이 "제 정신인가"라고 비판했다.

금 전 의원은 13일 페이스북에서 "어떤 이유에서든 자신이 대표하는 국민을 비난해서는 안 된다. 그것은 국회의원의 존재 근거를 부정하는 것과 마찬가지"라며 이같이 말했다.

그는 "법무부장관에게 불리한 사실을 주장한다고 해서 (만약 그 주장이 설령 사실과 다르다고 해도) 국민의 한 사람, 그것도 20대 청년에게 '단독범'이라는 말을 쓰다니 제 정신인가"라며 "국민이 범죄자라는 말인가"라고 비판했다.

금 전 의원은 "촛불정신을 지키자고 한 것이 얼마나 지났다고"라며 "정말 최근에 국회의원들이 여기저기서 앞다투어 한 마디씩 하는 걸 들어보면 눈과 귀를 믿을 수가 없을 정도"라고 지적했다.

진중권 전 동양대 교수도 "황 의원이 허위사실 유포를 넘어 제 페이스북에 아예 당직사병 실명까지 적시했다"며 "범죄자 프레임 만들어 한바탕 여론조작 캠페인을 할 모양"이라고 비판했다.

그는 "아예 문빠(문재인 대통령 지지자들)들에게 좌표를 찍어준 셈인데, 죄질이 아주 나쁘다"며 "국회의원이 한 힘없는 개인에게 가한 폭력"이라고 지적했다.

진 전 교수는 "우리 사회는 고발 당한 추 장관 아들의 이름도 감추어 주었다. 그런데 국회의원이 피의자도 아닌 개인의 실명을 적시하며 음모론에 가까운 허위사실로 문팬들의 공격을 선동하고 유도하는 짓을 했다"며 "이 용서할 수 없는 행위에 대해 정치적 책임은 물론이고, 법적 책임까지 물어야 한다"고 말했다.

