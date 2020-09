[아시아경제 이기민 기자] 충남 논산 육군훈련소의 훈련병이 12일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 확진 판정을 받았다.

논산시에 따르면 전날 입소한 20대 훈련병(논산 15번)이 코로나19 검사 결과 양성 반응이 나왔다.

훈련병은 서울의 한 확진자와 접촉한 것으로 알려졌다.

시 방역당국은 확진자와 같은 생활관에서 지낸 훈련병 12명에 대해 검사를 한 결과 모두 음성으로 나왔다고 밝혔다. 8명에 대해서는 예방적 검사를 진행하고 있다.

훈련소 측은 확진자가 나온 생활관과 인접한 곳을 오가던 훈련병 29명을 1인 1실에 격리했다.

역학 조사가 마무리 될 때까지 훈련병 200여명 규모인 소속 중대에 대한 코호트 격리(동일집단 격리)도 결정했다.

